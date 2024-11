L'intelligenza artificiale al centro di 'Focus live'

L'intelligenza artificiale è il filo conduttore della settima edizione di Focus Live, l'evento organizzato dal mensile Focus, aperto al pubblico e completamente gratuito (su prenotazione), in programma da oggi al 10 novembre al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. In tre giorni, oltre 120 tra scienziati, divulgatori e creators di fama nazionale e internazionale, esploreranno i confini e le sfide che abbracciano fisica e medicina, biologia e genetica, difesa dell'ambiente, tecnologia fino alla comunicazione digitale.

"Sarà - spiega Gian Mattia Bazzoli, direttore di Focus - un'esperienza immersiva che spazia dalla realtà virtuale ai laboratori reali, il tutto arricchito da contaminazioni tra musica, teatro e scienza. Un viaggio nel cuore della ricerca, dove incontrare i protagonisti della scienza e conoscere i traguardi che stanno plasmando il nostro futuro".

Ad aprire ufficialmente il Festival Adrian Fartade, Elia Bombardelli e Benedetta Colombo, tre divulgatori social molto amati dalle generazioni più giovani. Si parlerà poi di intelligenza artificiale con la divulgatrice televisiva Barbara Gallavotti, di esplorazione spaziale con l'astrofisica dell'Inaf Teresa Fornaro. A spiegare cosa c'era nell'universo prima del Big Bang sarà Gian Francesco Giudice, direttore del Dipartimento di Fisica Teorica del Cern di Ginevra, mentre per scoprire quanto possa essere divertente la fisica torna inoltre a Focus Live il "prof" Vincenzo Schettini. Per tutta la durata del Festival sarà esposta la tuta realizzata da Axiom e da Prada, che verrà utilizzata dagli astronauti della missione Artemis III per tornare a camminare sulla Luna.



