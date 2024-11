Influenza: l'immunologo Mantovani, 'pochi vaccini, cosa triste'

Il fatto che molti italiani non si vaccinino contro l'influenza "è un motivo di grande tristezza per me" perché "non usiamo queste armi straordinarie che abbiamo a disposizione". A dirlo è l'immunologo Alberto Mantovani, a margine della cerimonia in cui gli è stato consegnato il premio 'Lombardia è ricerca' al Teatro alla Scala di Milano.

"Mi rivolgo alle persone della mia fascia di età: allacciamo la cintura di sicurezza così come facciamo quando andiamo in automobile - ha aggiunto -. Allacciamola a noi stessi e ai nostri cari, ai bambini, ai nipoti e ai figli che abbiamo.

Vaccinarsi vuol dire allacciare la cintura di sicurezza a noi e alle persone più fragili della nostra comunità".



