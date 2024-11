Calcio: Fonseca 'Morata? C'è protocollo medico, non può giocare'

"Morata ha un protocollo, dopo una contusione alla testa si deve fermare per dieci giorni. Non è una opzione è obbligatorio. Non so come possa dire questo": Paulo Fonseca, nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Cagliari, commenta così le parole del ct della Spagna de la Fuente che ha convocato l'attaccante rossonero assicurando che avrebbe giocato se non la prima almeno la seconda partita con la Spagna. Morata è stato dimesso questa mattina dall'ospedale dopo la notte passata in osservazione a seguito del forte trauma cranico rimediato in allenamento. "E' stata una situazione strana. In un esercizio ieri ha avuto uno scontro con Pavlovic - racconta Fonseca - non avrei mai pensato ad un problema così. Sta bene ma non può giocare".



