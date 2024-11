'Be the hope', a Milano il gala della Rfk Human Rights

"Be the Hope", l'annuale gala della Robert F. Kennedy Human Rights Italia che si occupa della promozione della cultura dei diritti umani, a partire dai più giovani, si è svolto ieri sera a Milano.

Alla presenza dei vertici italiani dell'associazione, oltre a rappresentanti dell'industria, delle istituzioni e del terzo settore, sono stati premiati il ballerino Roberto Bolle, Acea, la Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia e la Fondazione Severino.

Come di consueto si è svolta l'asta benefica portata avanti grazie alla collaborazione con Christie's e quest'anno è stata organizzata un'asta silenziosa sulla piattaforma CharityStars e una lotteria. I partecipanti, inoltre, hanno donato anche per sostenere l'ultimo progetto per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica "Dopo scuola c'è la Rfk Italia", acquistando dei pacchetti da destinare all'iniziativa dedicata ai giovani studenti fiorentini, garantendo attività ricreative per il dopo scuola alle famiglie più bisognose.

"La Rfk Italia è impegnata ogni giorno per portare avanti progetti educativi e di sensibilizzazione ai diritti umani, oltre che in progetti di inclusione lavorativa e sociale di migranti e persone in stato di vulnerabilità. Il Gala annuale rappresenta un momento di condivisione importante con i nostri donatori a cui raccontare, attraverso le storie dei beneficiari dei nostri corsi, come i nostri programmi stanno cambiando la loro vita", ha spiegato Stefano Lucchini, presidente della Robert F. Kennedy Human Rights Italia.



