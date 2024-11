Amadeus, Milano è casa mia, mi ha adottato subito

"Milano è casa mia, la Lombardia è la mia Regione": lo ha detto Amadeus, a margine di 'Sport Movies & Tv', l'evento in programma fino a domani all'auditorium Testori di Palazzo Lombardia, nell'ambito del quale è stato premiato dalla 'Federation Internationale Cinema Television Sportifs' con la guirlande d'honneur.

"Questa città - ha ricordato Amadeus in un'intervista a 'Lombardia Notizie' - mi ha ospitato e adottato quando, nel 1985, sono arrivato per lavorare in radio ed è iniziata la mia avventura professionale". "In quegli anni - ha proseguito - vivevo a Verona e mi svegliavo alle 4,30 del mattino per venire in treno a Milano a radio DJ dove andavo in onda alle 9 e avevo raccontato una piccola bugia. Dicevo che abitavo a Milano perché non volevo creare problemi".



