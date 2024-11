A Milano la prima mostra europea dedicata a Yoshitaka Amano

Apre alla Fabbrica del Vapore di Milano il 13 novembre 'Amano corpus animae', la prima mostra europea dedicata a Yoshitaka Amano, il maestro giapponese di anime e videogame. Per celebrarne i 50 anni di carriera, Lucca Comics and Games ha raccolto oltre 135 opere originali, che costituiscono una summa della storia dell'animazione.

I disegni del celebre illustratore sono infatti entrati nelle case di milioni di persone sotto forma di graphic novel come Vampire Hunter e The Sandman, visual per grandi marchi come Vogue, videogiochi iconici come Final Fantasy, anime come Yattaman, Tekkaman, Ape Magà, Mago Pancione, con i quali sono cresciute le generazioni degli anni '70 e '80 e film d'animazione, ma anche come merchandising, scenografie teatrali, illustrazioni di libri. Profondamente interessato al confine tra realtà e fantasia, creature mitologiche, figure femminili eteree e paesaggi fantastici sono elementi costanti nel suo repertorio.

Divisa in quattro sezioni, la mostra va dai primi disegni per l'animazione del periodo Tatsunoko alle variant cover di Batman o Superman; dal Pinocchio dei primi anni '70 ai disegni originali di Final Fantasy che saranno esposti per la prima volta in Europa; fino alle opere inedite del 2024 come quella in tre atti, legata al Centenario Pucciniano, con cui Amano ha voluto omaggiare l'edizione 2024 di Lucca Comics & Games disegnandone i tre poster ispirati a Tosca, Madame Butterfly e Turandot.

Il percorso espositivo offre un viaggio multisensoriale cadenzato da un susseguirsi di spazi dedicati a diverse tappe artistiche della carriera di Amano. Grazie all'esperienza in VR, i visitatori potranno entrare nei tre studi di Yoshitaka Amano a Tokyo, avvicinarsi agli strumenti di lavoro, osservare i libri e gli oggetti della sua quotidianità e accedere a un'ampia collezione di opere.



