Scatta allarme antincendio a Castello di Pavia, Musei chiusi

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire oggi al Castello Visconteo di Pavia in seguito all'attivazione del sistema antincendio, che ha provocato la diffusione di una nube di sostanze estinguenti vicino al deposito dei dipinti dei Musei Civici (al piano superiore).

Le squadre giunte sul posto per gestire la situazione, hanno effettuato operazioni di ventilazione nei locali interessati per garantirne la sicurezza e preservare il patrimonio artistico custodito. In via precauzionale, i Musei oggi sono rimasti chiusi.



