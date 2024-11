'Per Porta Venezia', progetto della Camera di commercio a Milano

Pulizia, raccolta differenziata e cura degli spazi urbani con piccole squadre di persone in fase di reinserimento lavorativo: è l'obiettivo del progetto "Per Porta Venezia", promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Vesti Solidale Onlus e con Caritas Ambrosiana, tra i partner Comune di Milano, AMSA - Gruppo A2A, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, Associazione Commercianti Porta Venezia Milano Rainbow District, e YesMilano. Grazie al progetto, da marzo 2024 sono stati raccolti 6.068 kg di vetro e 2.902 kg di plastica e lattine. Con questo materiale, grazie ad Amsa e Gruppo A2A, è possibile ottenere 8.625 nuove bottiglie di vetro e realizzare 2.687 felpe in pile e 46 biciclette.

"L'iniziativa - spiega la Camera di commercio - è stata avviata alla fine del 2022 per migliorare la qualità urbana del quartiere Porta Venezia e sperimentare un modello innovativo di intervento territoriale, che coniuga la cura degli spazi pubblici e dell'ambiente con l'inclusione sociale. Continuare a migliorare la fruibilità degli spazi urbani a vantaggio di turisti e residenti e costituire un modello di intervento generatore di sinergie con il tessuto imprenditoriale e sociale è l'obiettivo del progetto emerso lo scorso 30 ottobre nell'incontro di coordinamento per l'anno 2024 con i partner presso Raffles Milano coordinato da Sergio Rossi, vice segretario generale della Camera di commercio e Don Paolo Selmi, vice direttore della Caritas Ambrosiana".

Ora l'iniziativa si allarga alle reti associazionistiche, culturali e educative della città e punta, per l'estensione, all'analisi approfondita delle caratteristiche dei contesti locali e dei bisogni delle comunità che li abitano, per valorizzare l'economia di prossimità.



