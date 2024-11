Milano-Cortina, Fontana: 'Rispetto completo di tutti i tempi'

Per quanto riguarda il cronoprogramma delle Olimpiadi Milano - Cortina del 2026, "direi che siamo a posto, per il momento siamo nel rispetto completo di tutti i programmi e progetti che erano stati previsti". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione delle grafiche che vestiranno le sedi olimpiche.

"In alcuni siamo anche in anticipo ma meglio non dirlo", ha aggiunto Fontana.

Per quanto riguarda l'identità visiva presentata oggi "è molto bella, molto emozionante e direi che questa sarà un'olimpiade eccezionale - ha concluso -. Questi filmati contribuiranno a coinvolgere sempre di più non solo i visitatori, ma soprattutto i nostri cittadini che si devono sentire sempre più parte di questo evento, perché ovunque abitino nella Regione sono tutti quanti protagonisti".



