Meloni, l'Italia è forte, l'importante è fare squadra

"Più è forte la vostra sinergia maggiore è il beneficio che il sistema produttivo italiano nel suo complesso può attrarne". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un messaggio all'assemblea congiunta di Confindustria Brescia e Bergamo.

"Fare squadra - aggiunge - soprattutto in un tempo complesso come questo che stiamo vivendo è cruciale per far crescere la competitività delle nostre imprese e rafforzare la capacità di conquistare nuovi mercati. Oggi i principali indicatori macroeconomici ci restituiscono la fotografia di un'Italia solida, in grado di affrontare le difficoltà meglio di altre nazioni europee".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA