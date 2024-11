Inchiesta urbanistica, Sala: 'Parlerò dopo aver visto gli atti'

"Non posso commentare, è evidente che i magistrati e la guardia di finanza prima di fare alcune azioni non avvisano il sindaco. Io oggi quello che so, l'ho letto dalle agenzie". Sono le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala che non commenta ancora la nuova inchiesta su presunti abusi urbanistici della Procura di Milano.

"Vediamo gli atti e poi non mancherò di dire la mia opinione ma oggi non sono in grado di dire assolutamente niente", ha aggiunto a margine della presentazione della veste grafica delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

"È difficile commentare, oggi mi perdonerete ma non avendo alcun atto sul tavolo non posso esprimere giudizi", ha concluso.





