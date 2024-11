Unicredit record, in nove mesi utile sale a 7,7 miliardi

Unicredit mette a segno risultati record. Nei 9 mesi l'utile netto è di 7,7 miliardi di euro, in rialzo del 16% rispetto al pari periodo dello scorso anno. Nel terzo trimestre l'utile è di 2,5 miliardi in rialzo dell'8% e sopra le stime che indicavano 2,2 miliardi. E' il quindicesimo trimestre consecutivo di crescita.

Il gruppo guidato da Andrea Orcel alza la guidance per l'utile netto del 2024 incrementandolo a oltre 9 miliardi di euro, o circa 10 miliardi aggiustato. Lo si legge nella nota. La distribuzione relativa al 2024 è confermata in linea con il il 2023.

La crescita dei ricavi netti è del 2,6% anno su anno nel terzo trimestre, sostenuta da commissioni per 1,9 miliardi, in rialzo del 8,5% rispetto all'anno precedente grazie all'attività della clientela, e da un margine di interesse resiliente pari a 3,6 miliardi di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA