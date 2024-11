Morto a 60 anni il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti

E' morto a 60 anni Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, che aveva strenuamente difeso il Comune in provincia di Milano dalle polemiche sulla sicurezza dopo alcuni fatti di cronaca come l'omicidio per rapina di Manuel Mastrapasqua. L'annuncio in un post messo sul sito del Comune.

"Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato Sindaco, Gianni Ferretti. La sua perdita - hanno sottolineato - lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e portando gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che il Sindaco ha donato a noi tutti".

Giovanni Ferretti De Luca, Gianni per tutti, era nato nel 1963 e avrebbe compiuto 61 anni il prossimo 29 dicembre. Era stato riconfermato alla guida del comune, sostenuto dal centrodestra e da Italia Viva, lo scorso giugno.

Nel 2020 era entrato in casa di un uomo barricato che minacciava di gettarsi dal balcone del settimo piano e chiedeva di lui e lo aveva convinto a desistere.

Lo scorso ottobre aveva inviato una lettera, insieme ad esponenti della società civile di Rozzano, per difendere la cittadina dalle accuse di essere un luogo malfamato e insicuro.

"Rozzano siamo noi - aveva scritto - La nostra è una comunità di gente per bene, persone oneste che vivono la città ogni giorno con senso civico, rispetto delle regole e attenzione al bene comune che non hanno nulla a che fare con la malavita".

"Affrontiamo le criticità con coraggio I fatti di cronaca ci sono stati e, come accade ovunque, ci saranno sempre - aveva aggiunto -. Rozzano, come tutte le città, ha i suoi problemi e le sue criticità, ma li affrontiamo a testa alta, con senso di responsabilità e fiducia".

Alla notizia della sua scomparsa, tanti i messaggi di cordoglio, da quello del segretario regionale azzurro Alessandro Sorte ("Forza Italia perde una persona equilibrata, un grande amministratore, molto apprezzato dai cittadini per le sue capacità, la sua passione e dedizione"), a tanti sindaci come quello di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano a quello di Trezzano Giuseppe Morandi.al Comune di Corsico.



