'Scatti di indipendenza', San Patrignano si mostra al Pac

Una mostra che parla di San Patrignano e di ritorno alla vita. "Scatti di indipendenza", 34 fotografie di Giovanni Boschini con l'intervento creativo di Marco Petrus, sarà visitabile al Pac (Padiglione d'Arte Contemporanea) di Milano dal 6 al 10 novembre, a cura di San Patrignano con il supporto di Tod's. Una mostra le cui opere saranno in vendita a sostegno della comunità.

L'esposizione nasce dal lavoro del giovane fotografo Giovanni Boschini, nato in comunità e figlio di due responsabili, che ha raccontato la quotidianità di San Patrignano. Si è trattato di un vero e proprio lavoro immersivo, che lo ha portato a vivere per due mesi a stretto contatto con i ragazzi e le ragazze della comunità. Foto in bianco e nero che esprimono l'anima e il cuore di San Patrignano. "Una vitalità - sottolineano gli organizzatori della mostra - che l'artista Marco Petrus ha poi sottolineato attraverso interventi cromatici sulla stampa contrapponendo al bianco e nero di un passato e un presente difficili, i colori di un futuro che torna lentamente a sorridere, esaltando con tinte accese alcuni particolari, piccole cose che lentamente portano luce e speranza.

Trentaquattro opere esaltate da cornici uniche realizzate dai ragazzi del laboratorio di ebanisteria della comunità e decorate manualmente dai ragazzi che seguono le carte da parati".

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile da mercoledì 6 a domenica 10 novembre dalle ore 10.00 alle 19.30 e giovedì 8 dalle ore 10.00 alle 22.30. Durante la mostra sarà possibile acquistare le opere.



