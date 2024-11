Moto elettriche, l'indiana Ultraviolette sbarca in Europa

Un nuovo marchio di moto elettriche sta per sbarcare dall'India nel Vecchio Continente e quindi presto anche in Italia. Si tratta di Ultraviolette che in occasione di Eicma a Milano ha annunciato di aver ottenuto la certificazione globale in conformità con il regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unece) per la F77 Mach 2. Il produttore di motociclette elettriche più premiato dell'India ha ottenuto la certificazione L3e, che approva l'uso su strada in 40 paesi in tutto il mondo, compresi i paesi dell'Unione Europea.

Questo traguardo si allinea all'impegno di Ultraviolette di dimostrare l'innovazione e l'ingegneria d'avanguardia dell'India su scala globale. Immaginata, progettata e fabbricata presso la struttura di Ultraviolette a Bangalore, la F77 Mach 2 rappresenta gli standard globali di qualità, sicurezza e prestazioni, posizionando Ultraviolette in prima linea per la rivoluzione della mobilità elettrica mondiale.

Dopo Germania e Turchia, Ultraviolette sta per iniziare le spedizioni verso altri paesi dell'Unione Europea, con molti altri che seguiranno dopo la presentazione ad Eicma 2024. In questo modo, il costruttore indiano si sta avventurando dove nessun marchio del Paese ha mai osato fare - nel cuore della competizione tra moto ad alte prestazioni - l'Europa. "Ottenere questa certificazione internazionale - spiega Narayan Subramaniam, Ceo e Co-fondatore di Ultraviolette - è un momento molto importante per noi, poiché ci apre le porte a un pubblico molto più ampio. Questa certificazione non è solo un traguardo normativo, ma una riflessione del nostro impegno incessante verso standard di classe mondiale nel design orientato alle prestazioni. Siamo entusiasti di presentare questa moto rivoluzionaria ai mercati europei, che apprezzeranno la competenza di Ultraviolette in tecnologia all'avanguardia, ingegneria e design".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA