Michelin: assessore Mazzali, 'Lombardia regione più stellata'

"Con 9 nuovi riconoscimenti assegnati dalla famosa Guida Michelin, la Lombardia è in testa alla classifica delle regioni più 'stellate' e quindi con un crescente numero di ristoranti 'certificati' per la loro cucina d'eccellenza. Un riconoscimento importante a una filiera lombarda, quella enogastronomica, che è anche una straordinaria leva di turismo per la nostra Regione, che da oggi arricchisce la sua offerta di prim'ordine". Così Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, commentando oggi l'assegnazione di una stella Michelin a 33 nuovi ristoranti italiani, di cui 9 in Lombardia. Complessivamente la Guida Michelin 2025 ha premiato 393 ristoranti italiani.

I nuovi ristoranti lombardi ai quali è stata assegnata una stella sono: Grow Restaurant ad Albiate (Monza e Brianza), Il Circolino a Monza, Olmo a Cornaredo (Milano), Cucina Cereda a Ponte San Pietro (Bergamo), Moebius sperimentale a Milano, Acqua a Olgiate Olona (Varese), Sine by Pinto a Milano, Casa Leali a Puegnago sul Garda (Brescia) e Tancredi a Sirmione (Brescia).





