Champions: Morata 'partita seria del Milan, siamo stati lucidi'

"Era una partita importante per noi. Dovevamo lottare come leoni per ottenere risultati. E' stata una partita seria, siamo stati lucidi. Domani sarà un altro giorno di lavoro. Non dobbiamo sparare i fuochi d'artificio". Parole da leader, ancora una volta, per Alvaro Morata dopo il successo del Milan sul Real Madrid al Bernabeu.

Partita in cui Leao ha fatto la differenza. "Non abbiamo mai avuto dubbi su Leao. Lui può fare la storia del calcio- racconta lo spagnolo a Sky - e siamo felici per lui". Poi un pensiero per Valencia: "A 400km da qui la gente sta passando un inferno. Sono orgoglioso della mia squadra e mi spiace non poter essere nella mia terra ad aiutare"



