Inzaghi: 'Non penso al Napoli ma all'Arsenal'

"Ci aspettano due gare difficilissime, ragioniamo una partita alla volta. La prima è l'Arsenal, giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa nel nostro stadio. Abbiamo speso tanto nelle ultime sei partite, ne mancano ancora due molto importanti prima della sosta.

Cercheremo di fare due grandi match. Il Napoli non è nei miei pensieri, c'è l'Arsenal". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Arsenal.

"Robusto turnover? Non penso, io ragiono partita per partita - ha proseguito -. Purtroppo è capitato che abbiamo avuto tre big match in campionato dopo le gare di Champions, è successo sempre. Più importante trovare una vittoria contro Arsenal o Napoli? Ci servirebbero entrambi (ride, ndr). Giochiamo contro squadre forti, ma il nostro focus è sulla gara di domani, una delle migliori squadre d'Europa allenata da un grande allenatore come Arteta".



