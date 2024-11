Inter, Inzaghi: 'Format Champions affascinante, ma più difficile'

"Per noi allenatori è molto più difficile, prima era più semplice anche per i giocatori. Prima preparavamo sei partite contro tre avversarie, ora devi ragionare su otto avversari diversi. Prima la classifica era delineata dopo tre giornate, adesso sai quanti punti potrebbero servire ma la classifica te la puoi giocare su un gol fatto o subito. La squadra lo sa, probabilmente è un girone più affascinante e divertente, ma molto più difficile. Se aumenta lo spettacolo ne siamo contenti, ma è molto più impegnativo per noi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Arsenal.



