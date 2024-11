Banca Progetto,siamo parte lesa nell'indagine pm Brescia

"Banca Progetto Spa, in relazione a notizie di stampa diffuse in data odierna relative a indagini della Guardia di Finanza di Brescia precisa di essere parte lesa nella vicenda" e dunque di non essere indagata. Lo precisa in una nota l'Istituto in merito all'indagine della procura di Brescia.

"La Banca - prosegue la nota - conferma la propria volontà di collaborare con la GDF e le autorità competenti" e "si riserva di assumere ogni più opportuna iniziativa, anche in relazione alla diffusione di notizie false e diffamatorie per i danni che potrebbero arrecare all'Istituto"



