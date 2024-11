Precipizio, nuovo thriller di Robert Harris che sarà a BookCity

ROBERT HARRIS, PRECIPIZIO (MONDADORI, PP 420, EURO 21.00). Arriva nelle librerie italiane il 12 novembre, 'Precipizio', il nuovo thriller ad alta tensione di Robert Harris pubblicato da Mondadori. Lo scrittore lo presenterà il 16 novembre a BookCity Milano, mentre è atteso nelle nostre sale il 19 dicembre con Eagle Pictures il film tratto dal suo bestseller Conclave, ambientato in Vaticano, nell'adattamento del premio Oscar Edward Berger, con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

Intrecciando fatti realmente accaduti al racconto di finzione, Harris in Precipizio ci fa rivivere con estrema accuratezza uno dei momenti cruciali della storia dove un'ossessione privata arriva a minacciare il destino di un paese. Siamo nella Londra del 1914. Mentre l'Europa si avvicina inesorabilmente verso la catastrofe della prima guerra mondiale, Venetia Stanley, un'affascinante giovane donna dell'alta società londinese, intrattiene un fitto carteggio con il Primo Ministro Herbert Asquith, un uomo sposato con più del doppio dei suoi anni.

Mentre Venetia è la sua amante clandestina, la sua unica confidente sulle questioni di Stato e nelle appassionate lettere che si scambiano quasi quotidianamente, il ministro la mette al corrente di informazioni confidenziali sul futuro dell'Europa e telegrammi diplomatici di estrema riservatezza.

Quando una grave fuga di documenti sensibili e la conseguente violazione della sicurezza nazionale mettono in allarme le alte cariche governative viene ingaggiato Paul Demeer, un giovane ufficiale dei servizi segreti, per avviare un'indagine. Non ci vuole molto perché Demeer risalga alla relazione tra Asquith e Venetia, e quindi a un loro possibile coinvolgimento nella vicenda.

Ciò che da principio appare un semplice scandalo amoroso si trasforma rapidamente in un affaire ad alto rischio, in grado di cambiare per sempre il corso della storia.

Tutte le opere di Harris, che vive a Kintbury, in Inghilterra con la moglie e i quattro figli, sono tradotte in quaranta lingue e pubblicate da Mondadori.



