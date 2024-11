Mattarella alla Prima della Scala, la premier Meloni no

Alla Prima della Scala del 7 dicembre con l'opera 'La forza del destino' di Giuseppe Verdi, ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e non la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sarà presente anche il ministro delle Cultura Alessandro Giuli. "Alla Scala ci sarà il presidente Mattarella e non ci sarà la presidente Meloni'', ha annunciato stamani il sindaco Giuseppe Sala a margine della posa delle corone al sacrario dei caduti in occasione del 4 novembre.



