Lombardia dà le linee guida sull'AI a scuola, è prima in Italia

Prima Regione in Italia a farlo, la Lombardia ha messo a punto delle linee guida "concrete" per l'uso dell'intelligenza artificiale a scuola che ha presentato oggi in un convegno 'L'arte di imparare' a cui ha partecipato anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

"E' importante iniziare a parlarne ed introdurre i nostri ragazzi a questa realtà che non è più realtà del futuro ma del presente" ha sottolineato il governatore Attilio Fontana, tenendo presente anche gli aspetti "etici". D'altronde "i tempi lo richiedono" ha aggiunto l'assessore alla Ricerca Alessandro Fermi.

A redigere le linee guida destinate agli insegnanti delle scuole superiori è stato un comitato scientifico di dieci esperti. Si tratta, ha spiegato l'assessore all'Istruzione Simona Tironi, di linee guida "pratiche e aperte, a cui gli insegnanti potranno contribuire". Di un modo per utilizzare l'intelligenza artificiale nella didattica, con il coinvolgimento attivo dei ragazzi e la possibilità di fornire loro materiali didattici personalizzati a seconda delle capacità di ciascuno, rendendo la scuola più inclusiva.

Fra i vari capitoli del documento uno è dedicato alla preparazione delle lezioni, uno all'uso dell'intelligenza artificiale in classe durante le lezioni, ma anche sull'uso dell'Ai per personalizzare l'apprendimento e come supporto allo studio a casa. "E' perfettamente in linea con la mia politica della personalizzazione della formazione" ha osservato Valditara "L'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire i docenti - ha assicurato - ma potrà essere di ausilio importante per potenziare la didattica e favorire il successo formativo dei giovani. E' un tema che mi sta a cuore. Noi abbiamo avviato la sperimentazione anche in Lombardia con tre scuole: una a Milano, una a Colico e una a Cologno Monzese e anche in altre regioni d'Italia. Se le sperimentazioni avranno successo, come credo, intendiamo implementarla ulteriormente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA