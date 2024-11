Il giallo di Gino, sparito nella notte di Halloween nel Milanese

Il mistero va avanti dalla notte di Halloween. In provincia di Milano i quelle ore Gino Panaiia, 25 anni, è sparito lasciando in apprensione familiari, fidanzata e amici.

Lo scooter del 25enne che si è recentemente trasferito a Zibido San Giacomo, nel Milanese - è stato trovato ieri ai margini di un campo - ricostruisce 'Il Corriere della Sera' nelle pagine milanesi - Il frontalino quasi divelto, ma nessun altro grosso segno di incidente. Il casco bianco è stato trovato 20 metri più in là nell'erba. Il giubbotto e una scarpa, una sola, a 500 metri di distanza, lungo la strada che porta all'ingresso della cascina Casiglio. Ieri mattina è stato trovato il portafoglio ma non il telefonino. La notte tra giovedì e venerdì, Gino Panaiia (le indagini sono affidate ai carabinieri) ha trascorso la serata con alcuni amici in un locale a Zibido, paese di quasi 7 mila abitanti nelle campagne tra il Naviglio Pavese e il Parco del Ticino. E' stato ripreso dalle telecamere del locale, per l'ultima volta in piena notte mentre si allontanava sul suo scooter.

Sabato le ricerche dei vigili del fuoco, con droni ed elicottero, hanno permesso di trovare alcuni oggetti appartenenti al giovane mentre lo scooter è stato trovato ieri mattina lungo la stretta striscia d'asfalto che collega le strade di campagna (come quella che conduce alla cascina) al Naviglio e alla provinciale 139 verso Binasco. Ieri pomeriggio i vigili del fuoco hanno fatto svuotare una vasca di acqua e liquami senza esito.

Nel quartiere Barona di Milano vive la famiglia di Gino e lì tutti adesso negano che il 25enne abbia deciso di uccidersi perché, come spiegano, non aveva problemi di salute, affettivi o di depressione.



