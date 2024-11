Al via Amart, la mostra dell'antiquariato a Milano

Apre domani al Museo della Permanente di Milano Amart, la sesta edizione della mostra dell'antiquariato organizzata dall'Associazione Antiquari Milanesi e Promo.Ter Unione, che ospiterà 63 gallerie da Italia ed estero, di cui sei nuove partecipazioni, specializzate in diverse aree artistiche, dall'antico al contemporaneo.

Il nuovo allestimento curato da Pelizzari Studio porterà alla scoperta di capolavori di pittura che spaziano dal Rinascimento al Contemporaneo, con opere di maestri come Sassoferrato, Guercino, Baschenis, Camillo Procaccini con le sue "Tentazioni di Sant'Antonio". Per la grafica sono annunciate silografie di Paul Gauguin, mentre i collezionisti appassionati di Milano troveranno opere come "Il Teatro alla Scala" di Carlo Bossoli e come "la Processione del Corpus Domini nel Duomo di Milano" di Luigi Bisi (Milano 1816 - 1886). E per gli amanti del "contemporaneo storicizzato" saranno proposti i maestri italiani Carlo Carrà, De Chirico e Carla Accardi.

Tra le sculture, il rilievo "Madonna col Bambino" di Gregorio di Lorenzo (Firenze 1436 ca. - Forlì 1504 ca) e la "Testa di acquaiolo" di Vincenzo Gemito. E poi creazioni provenienti dalle Isole Nukuoro, Micronesia, dell'inizio del XX secolo; tappeti caucasici del XIX secolo e ancora le Terracotte dipinte cinesi della Dinastia Han (206 a.C.-24 d.C.).



