Aiuta bambini ad attraversare, vigile travolto a Milano

Un agente della polizia locale è stato travolto da un'auto questa mattina poco dopo le 8 mentre effettuava il 'servizio scuola' di fronte alla primaria Giacomo Leopardi di viale Bodio, a Milano. Come ogni mattina il 62enne stava aiutando bambini e accompagnatori ad attraversare il viale a tre corsie quando un'auto guidata da una guardia giurata lo ha investito.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica, che hanno accompagnato il vigile in codice giallo all'ospedale Policlinico e la guardia giurata in verde al Niguarda.

Per manifestare 'stupore per questo incidente assurdo', i sostenitori della mobilità lenta hanno organizzato per domani una speciale 'massa marmocchi': genitori e figli sono invitati ad andare a scuola in bici tutti insieme perché "l'unione fa la forza - spiegano gli organizzatori - e rende il tragitto più sicuro".



