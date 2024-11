A Milano spesa per consumi culturali cresce del 33% nel 2023

La spesa per consumi culturali nella città di Milano è cresciuta nel 2023, primo anno senza limitazioni per gli spettacoli e i raduni dopo l'epidemia Covid, del 33% rispetto all'anno precedente, contro una media nazionale del 20%. È uno dei dati principali dell'Osservatorio dell'Associazione Italiana Editori per BookCity sui 'Consumi culturali e consumi bibliotecari a Milano', realizzato in collaborazione con Siae e Sistema Bibliotecario della città di Milano, che sarà presentato mercoledì 6 novembre alle 10 nella Sala Weil Weiss della Biblioteca Trivulziana al Castello Sforzesco. L'evento è frutto della collaborazione tra Aie, Comune di Milano - Assessorato Cultura e BookCity Milano.





