Malesseri tra i dipendenti di un magazzino, colpa dei liquami

E' stata causata da liquami sparsi nei campi l'intossicazione che ha interessato i dipendenti di un magazzino di Telgate, in provincia di Bergamo, costretti stamattina ad evacuare lo stabilimento.

I vigili del fuoco hanno confermato che l'intossicazione è stata causata appunto dai liquami sparsi in agricoltura vicino al polo logistico dove si trova l'azienda. Le ulteriori verifiche sono in capo all'Ats.

Il bilancio finale dell'intervento da parte del 118 è di 52 persone valutate dal personale medico arrivato sul posto. Di queste, 16 sono state trasportate in ospedale (a Seriate, Chiari, Ponte San Pietro e Papa Giovanni XXIII di Bergamo). in codici giallo e verde perché presentavano sintomi come nausea e vomito, mal di pancia e mal di testa. Le loro condizioni non sono gravi. Gli accertamenti dei pompieri con la relativa strumentazione hanno scongiurato la presenza di gas o altre sostanze nocive nell'aria attorno al magazzino, dove comunque non viene trattato nulla del genere.



