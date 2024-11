Furto in un ristorante pavese, via 50 bottiglie di Dom Pérignon

Furto di champagne, nella notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre, in un ristorante di Siziano, nel Pavese. I ladri sono entrati in azione verso le 2.30, ora in cui è scattato l'allarme nel locale che era stato inaugurato nello scorso mese di settembre.

Prima che potessero arrivare sul posto i carabinieri, la banda si è impossessata di 50 bottiglie di Dom Pérignon che erano in esposizione. L'entità del bottino deve ancora essere quantificata ma comunque non inferiore ai diecimila euro, considerato il valore di questa marca di champagne francese sul mercato.



