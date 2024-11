'Non escluso l'accesso diretto alla banca dati Serpico'

Sarebbe riusciti ad avere informazioni riservate "da postazioni fantasma" e probabilmente a entrare direttamente in Serpico, la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, la rete di cyber spie che ruotava attorno alla società di investigazione Equalize, amministrata dall'ex super poliziotto Carmine Gallo che gestiva, assieme al suo 'braccio destro' Nunzio Samuele Calamucci, una squadra di esperti informatici.

E' un particolare, messo nero su bianco negli atti dell'indagine della Dda di Milano e Dna sul gruppo, che si sarebbe impossessato di un link specifico che "non è pubblicamente raggiungibile ma, in analogia con quanto avviene" con le banche dati in uso alle forze di polizia, è accessibile "solo previa autenticazione" e identificazione dell'utente che effettua l'interrogazione "e previo accesso da postazione certificata" dell'amministrazione che chiede di accedere alla rete protetta.

Il link è stato trovato nella disponibilità di Calamucci, che lo avrebbe scaricato o copiato e "archiviato per un futuro e rapido utilizzo". Si sarebbe impossessato della "url", annotano i carabinieri in una informativa, "magari effettuando una connessione da desktop remoto presso una postazione regolarmente abilitata in uso alle amministrazioni dello Stato accreditate su Serpico". "Non si può escludere che il gruppo (...), si legge - possa avere" avuto "un accesso diretto alla banca dati" dell'Agenzia delle Entrate.



