Belvedere di Palazzo Lombardia, tutto esaurito con 3.000 persone

Oltre 3.000 visitatori, per l'ormai consueto 'tutto esaurito' che caratterizza le aperture di Palazzo Lombardia, sono saliti oggi al 39° piano della sede della Giunta regionale, per ammirare dal Belvedere 'Silvio Berlusconi' il panorama di Milano, con una vista mozzafiato a 360 gradi scorgendo monumenti, edifici storici e punti strategici del territorio. Per l'occasione, sul Belvedere anche un'anteprima della Festa del Torrone, in programma a Cremona dal 9 al 17 novembre. "I nostri visitatori - ha spiegato il presidente Attilio Fontana - hanno anche potuto assistere a esibizioni e performance musicali che rimandano alla tradizione della liuteria, un'anteprima in vista di quello che è un appuntamento tradizionale di Cremona e più in generale dell'intera Lombardia"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA