Auto esce di strada nel Comasco, muore 21 enne, grave l'amico

Un ragazzo di 21 anni è morto e un coetaneo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale la notte scorsa a Brienno, sulla statale Regina che costeggia la sponda occidentale del lago di Como.

I due erano a bordo di una Honda Civic ed erano diretti verso nord: intorno alla mezzanotte, all'uscita della galleria di Brienno il conducente ha perso il controllo e l'auto è andata a sbattere contro la parete rocciosa, ed è rimbalzata in mezzo alla carreggiata, spezzandosi praticamente in due. Il conducente è morto sul colpo, mentre l'altro passeggero è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Varese.

Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. La statale è rimasta chiusa quattro ore nella notte per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi



