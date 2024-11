Tre vetrine di una gioielleria in via Montenapoleone a Milano sono state devastate nella notte.

Secondo quanto si è appreso, non sono stati rubati preziosi. Gli investigatori stanno indagando per capire se si sia trattato di un tentativo di furto o di un atto vandalico. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.



