Un ventenne è morto in un incidente stradale oggi nel primo pomeriggio a Milano. Il ragazzo era su una moto guidata da un amico in via Pellegrino Rossi. A quanto emerso da una prima ricostruzione della Polizia Locale, i due giovani sono stati tamponati da un'automobilista, per poi a loro volta investire un ciclista. Di questi ultimi, di cui non sono ancora note le generalità, nessuno ha riportato ferite gravi.



