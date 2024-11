Giovane accoltellato per strada a Varese, è grave

Ennesima aggressione in piazza Repubblica a Varese, grave un 27enne di origine tunisina. Il fatto è avvenuto poco dopo le 20 di questa sera. Il giovane è stato trovato a terra sanguinante, a dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, un'ambulanza della Croce Rossa e un'automedica, e le Volanti della Polizia di Stato. Il giovane è stato colpito con almeno due fendenti nella parte alta del torace.

Il 27enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese: è grave e la prognosi è riservata. I poliziotti sono ora al lavoro per ricostruire l'accaduto. Di arma o aggressore non c'era traccia al momento dell'arrivo degli agenti. Si tratta ora di raccogliere testimonianze, visionare i video delle telecamere di sorveglianza e, se possibile, sentire la vittima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA