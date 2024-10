Prometeon incontra Roberto Bolle tra arte e filosofia

Meet the Titans, il ciclo di incontri con le figure più straordinarie del nostro tempo ideato e organizzato da Prometeon Tyre Group, azienda che opera nella produzione di pneumatici, continua con Roberto Bolle.

Lunedì 18 novembre presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber l'Ėtoile salirà sul palco per raccontare, stimolato dalle domande del ceo di Prometeon, Roberto Righi, la sua incredibile storia umana e artistica. Una vita fatta di passione e sacrifici, di talento e disciplina, di risultati che hanno superato gli obiettivi, di una visione artistica, filosofica e sociale che ha cambiato i confini della danza, portandola più vicina al cuore di tutti.

L'iniziativa vedrà filmati e ricordi, aneddoti e riflessioni, per capire cosa muove il lavoro e il successo di Roberto Bolle che porta l'eccellenza italiana in tutto il mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA