Casey Stoner torna a correre dopo dodici anni per Eicma

Casey Stoner, che torna a correre dopo dodici anni, Mamola, Capirossi, Petrucci, Bayliss, Checa, Smets, Melandri, Everts, Pourcel, Méo, Aubert, Puzar, Chiodi e Salvini, ma anche grandi piloti della SBK Rea e Iannone e quelli della Africa Eco Race, come Alessandro Botturi e Jacopo Cerutti.

E poi ancora il saluto di Giacomo Agostini sulla sua MV Agusta 500, le leggende dell'enduro come Verona, Freeman, Holcombe e Bolt, gli specialisti del Supercross e tanti altri ancora. E' l'entry list dei piloti che correranno a EICMA 2024, svelata oggi dall'organizzazione, che ha presentato i contenuti dell'arena MotoLive, la maxi-area esterna dell'Esposizione internazionale delle due ruote.

Da giovedì 7 a domenica 10 novembre a Fiera Milano Rho sono confermati lo spettacolo offerto degli stuntmen, con tre differenti run al giorno di freestyle motocross, trial acrobatico e l'esclusivo numero del Buggy Back Flip, le dirette di Radio Deejay, la musica dal vivo sul palco centrale, la presenza di SKY e gli eventi speciali dei top brand, come l'accensione dell'Aprilia da MotoGP. Tornano anche tutte le competizioni internazionali delle migliori specialità offroad, le gare di e-bike, il supercross e l'enduro: tutte ospitate all'interno dei tre tracciati allestiti per questa edizione, che si appresta a celebrare i 110 anni dell'evento espositivo.

Tra le novità il battesimo della Champions Charity Race, che metterà in sella più di sessanta piloti, tra cui vere e proprie leggende del motorsport, in un nuovo format che prevede duelli ad inseguimento e tre differenti categorie: Rally, Legend e Superbike.



