Tre persone aggredite e rapinate in poche ore a Milano

Tre uomini sono stati aggrediti e rapinati in meno di dodici ore a Milano, mentre passeggiavano per la strada. Il primo, cittadino bielorusso di 43 anni, ieri sera intorno alle 19.30, in piazzale Serinunte: secondo la ricostruzione della Questura di Milano, è stato avvicinato da due nordafricani mentre camminava con un amico, con la scusa di chiedere informazioni. Poi è stato spintonato e preso calci e infine rapinato del suo orologio 'Ulysse Nardin' del valore di 10mila euro.

Alle sei di questa mattina, in via Bonnet, un italiano di 35 anni e un argentino di 33 sono stati accerchiati da cinque cittadini stranieri e poi rapinati di due orologi di pregio, anche in questo caso del valore di oltre 10mila euro, e del denaro che avevano nel portafogli.

Su entrambi gli episodi indaga la Polizia di Stato.



