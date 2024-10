Milano seconda in Ue per start up obiettivo del venture capital

Milano è la seconda città nell'Unione europea dopo Parigi per crescita del 'mercato' delle start up interessanti per il mondo del Venture capital, con Londra fuori dall'Ue che per ora resta la capitale del settore.

E' quanto emerge della 0100 Conference, l'evento dedicato a venture capital e private equity che si svolge a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa italiana.

Nell'area di Milano si contano infatti 2.800 start up che formano l''ecosistema' per il venture capital e il private equity. E la Lombardia assorbe il 45% degli investimenti in Italia del settore, con il 46% del capitale investito.

Per poi arrivare alla quotazione in Borsa delle aziende "sono necessari molti incentivi, con una forte collaborazione tra pubblico e privato", spiega al terzo e ultimo giorno della 0100 Conference Mediterranean 2024 Fiorenza Lipparini, direttore generale di Milano & Partners, l'agenzia creata dal Comune di Milano e dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi per promuovere il capoluogo lombardo.

"E' anche necessario puntare molto sull''educazione finanziaria' delle piccole e medie imprese, per arrivare alla quotazione" in Piazza Affari, aggiunge Lipparini, anche perché le start up e non solo loro vivono la presenza in Borsa come un percorso caro e non sempre dal ritorno sicuro. "Una nostra forza resta il settore manifatturiero e sono molte le imprese di questo comparto che stano attraendo investimenti", interviene Gessyca Golia, dirigente della struttura Start Up, innovazione e accesso al credito per le imprese della Regione Lombardia, anche grazie alla forte flessibilità delle loro produzioni.

Ora la sfida è quella di riuscire a fare il 'matching' con le giovani aziende dei settori a maggiore innovazione tecnologica, "perché riescano a presentare al mercato i loro prodotti in modo altrettanto flessibile e con prezzi competitivi", spiega Lipparini di Milano & Partners.



