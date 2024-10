La Messa da Requiem di Verdi in memoria di Romano Gandolfi

Dal 1971 al 1983 è stato il più longevo maestro del Coro del Teatro alla Scala di Milano quando il direttore musicale era Claudio Abbado (con il quale tornò poi a collaborare nel 2001 al Festival Verdi di Parma per il Simon Boccanegra), ma nella sua lunga carriera è salito molte volte anche sul podio: si tratta di Romano Gandolfi, uno dei più importanti musicisti italiani nato nel Parmense nel 1934 e scomparso nel 2006 nel pieno ancora dell'attività.

L'Orchestra Sinfonica di Milano, l'ex Verdi, per la quale fondò nel 1998 il Coro, ha deciso di ricordare Romano Gandolfi a 90 anni dalla nascita, dedicandogli la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, in programma dal 31 ottobre al 3 novembre all'Auditorium di Milano, tradizione decennale del complesso sinfonico fondato da Vladimir Delman nel 1993. Quest'anno ricorre anche il 150/o anniversario della celebre composizione verdiana e dunque l'evento assume un significato ancora più profondo.

Sono tanti i ricordi che legano l'Orchestra e il Coro milanesi alla figura di Gandolfi: "Il mio ricordo per Romano Gandolfi è pieno di affetto, - dice Ambra Redaelli, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Milano - per un uomo che non sapeva distinguere palcoscenico e vita, perché era immerso totalmente nella sua arte. Anche mangiare con lui significava prendere parte a una rappresentazione artistica, perché sapeva gustare il cibo con una devozione rara. Vederlo lavorare era esaltante, era come in estasi". Un omaggio che crea corrispondenze storiche quasi magiche: da una parte l'emiliano Giuseppe Verdi, nato a Roncole di Busseto, che compone la pagina più importante del repertorio sacro italiano e suggella il Requiem milanese per eccellenza, eseguito nella Chiesa di San Marco per il milanesissimo Alessandro Manzoni. Dall'altra, Romano Gandolfi, direttore di coro nativo di Medesano, sempre nel Parmense, uno dei nomi che hanno reso grande la Fondazione.

La Messa da Requiem di Verdi avrà come protagonisti il soprano Maria Teresa Leva, il mezzosoprano Deniz Uzun, il tenore Francesco Demuro e il basso Adolfo Corrado con l'Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano (Massimo Fiocchi Malaspina maestro del Coro) diretti da Michele Gamba.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA