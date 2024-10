Un uomo di 45 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada, questa mattina intorno alle 11 in via Valera a Garbagnate Milanese (Milano).

L'uomo, soccorso, è stato accompagnato in ospedale dal 118, dove è ricoverato in prognosi riservata per politraumi. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA