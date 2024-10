Gdf Lodi sequestra 10 mila prodotti per Halloween

I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Lodi, in vista di Halloween, hanno intensificato i controlli negli esercizi commerciali organizzati per la vendita di tutti i prodotti utilizzati per i festeggiamenti. E in un negozio del capoluogo e in un altro a Zelo Buon Persico (Lodi), hanno sequestrato oltre 10mila prodotti, già sugli scaffali destinati alla vendita e risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale.

In particolare le etichette di cappelli, zucche e decorazioni varie erano sprovviste delle informazioni previste dalla normativa vigente obbligatorie per la commercializzazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA