Frattesi scardina l'Empoli, l'Inter risponde al Napoli

L'Inter vince a Empoli per 3-0 grazie a una doppietta dell'ex di turno Frattesi e alla rete di Lautaro Martinez, e risponde cosi' alla vittoria del Napoli in casa Milan mantenendo invariata la distanza dalla capolista, avanti di quattro punti (25 a 21). Gara influenzata dalla espulsione, alla mezz'ora del primo tempo, del difensore georgiano dei toscani Goglichidze per un fallo su Thuram. Rosso diretto giusto da parte dell'arbitro Marchetti, deciso dopo aver rivisto il fallo sul monitor del Var e dopo che il direttore di gara aveva ammonito il centrale. Un intervento duro e a gamba alta, obiettivamente pericoloso per l'attaccante francese. Da quel momento in poi la sfida del 'Castellani' è cambiata e l'Empoli, che fino a quel punto aveva tenuto testa ai nerazzurri, ha dovuto abbassare il suo baricentro, difendersi e allo stesso tempo l'atteggiamento della squadra di Inzaghi è cambiato. Inter più concreta e più cattiva, con le tre zampate nella ripresa che hanno portato i tre punti a Milano.



