Fine vita, opposizioni: 'Triste spettacolo dal centrodestra'

Opposizioni lombarde all'attacco dopo il parere negativo espresso dalla maggioranza nelle commissioni Affari istituzionali e sanità del Consiglio regionale al progetto di legge sul fine vita dell'associazione Coscioni.

"Dal centrodestra ci saremo aspettati coraggio, in un senso o nell'altro, abbiamo invece assistito al triste spettacolo offerto dai partiti di maggioranza che invece di esprimersi hanno preferito nascondersi dietro la ricerca di possibili cavilli, che consentirebbero loro di non prendere posizione - commenta il capogruppo del M5s Lombardia Nicola Di Marco -. Alla destra, incapace di comprendere che tecnicamente l'astensione è comunque un'espressione di voto, va il premio 'Ponzio Pilato'".

Per la consigliera regionale di Iv Lisa Noja "quanto accaduto oggi in commissione è gravissimo". "Nonostante le dichiarate aperture del presidente Fontana - spiega - la destra ha deciso di affossare la proposta di legge popolare su suicidio medicalmente assistito, nascondendosi dietro un comportamento pilatesco".

Prima "ha scelto l'astensione sugli emendamenti che avrebbero apportato miglioramenti alla legge, ben sapendo che - in virtù delle procedure regolamentari- il risultato sarebbe stato quello della loro bocciatura" e poi "ha annunciato fin da ora che intende uccidere nella culla qualsiasi possibilità di dibattito nel merito in Aula, dove presenterà una pregiudiziale di costituzionalità. Un modo vigliacco - conclude Noja - per nascondersi e non dichiarare apertamente di non voler dare esecuzione agli obblighi sanciti dalla Corte costituzionale".





