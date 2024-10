Dati rubati, Fontana: 'Mai chiesto o avuto informazioni'

"Io non ho mai chiesto informazioni, non le ho mai avute e non mi sembravano assolutamente utili. E anche se le avessi avute cosa ne potevo fare, cosa potevo fare di eventuali dossier?". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana tornando sull'indagine sui dossieraggi a margine del Forum regionale per lo sviluppo sostenibile a Palazzo Lombardia.

Per quanto riguarda la questione relativa all'autosospensione di Enrico Pazzali dal suo ruolo di presidente della Fondazione Fiera Milano, "sono in contatto costante con il sindaco Sala - ha spiegato -, stiamo monitorando la situazione e ci confrontiamo tutti i giorni per capire quale sia la scelta migliore che comunque deve essere presa dal consiglio".

E comunque "si tratta di una Fondazione, e una Fondazione ha una sua autonomia assoluta prevista dalla legge. Noi abbiamo un potere di controllo limitatamente al rispetto della loro attività, limitatamente alla possibilità di svolgere quelli che sono i compiti previsti dallo statuto. In questo caso - ha concluso - credo che sia una scelta che verrà affidata al consiglio della Fondazione".



