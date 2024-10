Aggredisce infermiere e carabinieri in ospedale, arrestato

Un uomo di 54 anni, residente a Muggiò (Monza), con precedenti di Polizia, è stato arrestato dai carabinieri ieri sera per aver aggredito un infermiere e i militari nella sala pre-triage del pronto soccorso del San Gerardo di Monza.

L'uomo, a quanto emerso, arrivato in ospedale in ambulanza e in forte stato di agitazione, dopo aver insultato le persone presenti in sala d'attesa, si è scagliato contro un infermiere deputato al triage, cercando di schiaffeggiarlo. Il paramedico ha attivato il protocollo operativo per la prevenzione delle aggressioni al personale sanitario, premendo il pulsante di allarme collegato con il numero di emergenza, facendo partire i soccorsi.

Quando i carabinieri sono arrivati all'ingresso del Pronto Soccorso hanno trovato il 54enne visibilmente agitato che ha reagito minacciando di morte i militari e sferrando calci.

Immobilizzato, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.



