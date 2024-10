A Brescia inaugurata la prima edicola inclusiva

È nata a Brescia, nel parco di Viale Rebuffone dove da sempre prende il via la Mille Miglia storica, la prima edicola inclusiva. Un progetto voluto dal gruppo Editoriale Bresciana, editore del Giornale di Brescia, Teletutto e Radio Bresciasette, che ha acquistato un'edicola che aveva chiuso e ha affidato la gestione alla cooperativa 'La Mongolfiera'.

Due i principali obiettivi: dare un servizio ad una zona di Brescia che non aveva più un'edicola di riferimento, e allo stesso tempo garantire inclusione sociale e lavorativa per i ragazzi disabili. "Come editori - spiega Pierpaolo Camadini, presidente di Editoriale Bresciana - siamo sensibili al fenomeno della chiusura delle edicole di questi anni. Quando è emersa la possibilità di sopperire a una fragilità territoriale, nonostante non sia nel nostro Dna vendere il giornale, abbiamo colto l'opportunità, e ci siamo assunti l'impegno, proprio per la valenza sociale di questa iniziativa. Siamo contenti e convinti di questo progetto e confidiamo che i fatti ci diano ragione".

Per il presidente della cooperativa la Mongolfiera Palmiro Mancini "InEdicola" è un progetto per fare rete e inclusione.

"Il focus è mirato al potenziamento di abilità e capacità personali - spiega il presidente Mancini - che ruotano attorno al saper fare e saper essere". "Questa inaugurazione apre le porte ad un nuovo modello che la nostra azienda può esportare e replicare in altri quartieri e in provincia. Daremo dunque spazio e voce a realtà impegnate nel sociale offrendo un'opportunità ai nostri ragazzi nella dimostrazione che la diversità non e' mai un limite o un ostacolo" le parole del direttore del Giornale di Brescia Nunzia Vallini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA