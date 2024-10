Van De Sfroos festeggia 25 anni di carriera con una raccolta

Per festeggiare i suoi 25 anni di carriera solista, Davide Van De Sfroos pubblicherà la raccolta Van De Best - in uscita l'8 novembre per Bmg/MyNina - che conterrà 49 successi pubblicati dal 1999 al 2015, reincisi per l'occasione, come 'Yanez', 'New Orleans' o 'Akuaduulza', resi disponibile in digitale in queste settimane che precedono l'uscita.

Il 23 novembre il cantautore festeggerà l'anniversario anche dal vivo, sul palco dell'Unipol Forum di Assago. I biglietti sono disponibili su Ticketone e su ticketmaster ed è già andato sold out in pre-order il box di 5 vinili che conteneva il Golden Ticket per partecipare alle prove ad Assago il prossimo 23 novembre.

In attesa dell'appuntamento con il live, il più volte premio Tenco si racconterà in alcuni appuntamenti in giro per l'Italia, come il 20 novembre a Milano, dove lo attendono alla Feltrinelli di piazza Piemonte.



