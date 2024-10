Un terzo delle imprese lombarde usa l'intelligenza artificiale

Circa un terzo delle imprese di servizi lombarde (30%) effettua investimenti in tecnologie digitali avanzate e oltre il 34% già utilizza l'Intelligenza artificiale, soprattutto per generare contenuti sul web.

Questi dati di Banca d'Italia trovano conferma nel sondaggio che Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza ha condotto di recente fra le imprese.

In particolare l'Ai viene utilizzata per la generazione di contenuti web (26%), l'analisi predittiva (10%) e le campagne di email marketing (9%). Anche sugli investimenti c'è la conferma della tendenza: il 40% delle imprese che hanno risposto al sondaggio prevede di destinare il 10% degli investimenti per l'intelligenza artificiale.

Dai dati e dagli aggiornamenti del Report lombardo di Banca d'Italia presentato da Confcommercio a Milano emerge un quadro moderatamente ottimistico: il Pil del 2023 della Regione è stato registrato in crescita dell'1,2%. I consumi reali (+0,7%) hanno avuto una crescita leggermente superiore al dato nazionale (+0,5%), mentre diminuisce la produzione industriale (-1,2% nei primi sei mesi del 2024).

E' stazionario il commercio al dettaglio, aumenta il fatturato dei servizi (2,7%), ma si è fortemente consolidato il turismo lombardo con un aumento, nel 2023, di quasi 10 punti percentuali rispetto al precedente anno, con una permanenza media di 2,3 giorni. E nel 2024, dai dati elaborati dall'Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza la tendenza su Milano è, per il turismo, di un ulteriore consolidamento.

"I dati della Banca d'Italia - commenta Carlo Sangalli, presidente Confcommercio - confermano la forza dell'economia lombarda ormai superiore ai livelli pre-pandemia. In particolare, il turismo continua a crescere grazie alla attrattività del brand Lombardia e con effetti positivi per gli investimenti esteri e nelle infrastrutture materiali e immateriali. Molto importante soprattutto l'utilizzo, sempre più rilevante nelle imprese dei servizi, dell'intelligenza artificiale che dimostra la capacità di futuro del nostro sistema imprenditoriale", conclude Sangalli.



