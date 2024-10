Torna a Milano la Coppa del Mondo del Panettone, evento interamente dedicato al lievitato per eccellenza, cui è dedicata la tre giorni aperta al pubblico in calendario dall'8 al 10 novembre a Palazzo Castiglioni, dove si potranno degustare i panettoni più buoni del mondo, ma anche partecipare alle presentazioni dei singoli Maestri Pasticceri.

Il pubblico potrà infatti partecipare alle degustazioni, seguire i laboratori e assistere in diretta alla votazione della giuria. Ospiti speciali e presidenti di Giuria Iginio Massari per il Panettone Tradizionale e Ernst Knamm per il Panettone al cioccolato.

Il programma di incontri prevede un focus interamente dedicato al panettone senza glutine con Francesco Favorito e un incontro con Julien Alvarez Chef di Ladurée di Parigi, la pasticceria che ha inventato i macaron. Markus Bohr Executive chef di Harrods proporrà una degustazione dei cioccolati prodotti e venduti nel grande magazzino londinese. Il brasiliano Rogerio Shimura Maestro brasiliano presenterà un dolce tipico che si trova su tutte le tavole del Brasile per Natale, mentre il peruviano Juan Carlos Lopez presenterà il bonbon di ceviche premiato con la medaglia d'oro al International Chocolete Award.

Dopo un anno di selezioni nazionali nei diversi stati, per l'edizione 2024 sono arrivati in finale 24 pasticceri per la categoria Panettone Tradizionale e 18 per la categoria Panettone al Cioccolato. I finalisti arrivano da Europa, Asia, America Latina e Stati Uniti ma anche dall'Australia.

Grazie alla collaborazione con Recup, che si occupa di recuperare il cibo invenduto che ha perso valore economico, donandolo a chi ha bisogno, i panettoni avanzati dalle degustazioni non verranno buttati ma donati.



